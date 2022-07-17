Военный эксперт связал с заявлением Шойгу бегство американских дипломатов из Киева

Американские дипломаты покинули посольство США в Киеве на фоне того, как министр обороны России Сергей Шойгу распорядился активизировать продвижение ВС РФ в рамках спецоперации на Украине, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
В комментарии для «МК» он отметил, что у Вашингтона есть необходимые разведывательные ресурсы. Специалисты постоянно мониторят обстановку, потому и посольство отреагировало очень быстро.
«Безусловно, американские посольства на что-то реагируют; безусловно, у американцев есть разведывательные возможности; безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является», — сказал аналитик.
Посольство США на Украине прекратило работу в воскресенье, 17 июля, на следующий день после распоряжения Шойгу.