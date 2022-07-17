Военный эксперт связал с заявлением Шойгу бегство американских дипломатов из Киева

«Безусловно, американские посольства на что-то реагируют; безусловно, у американцев есть разведывательные возможности; безусловно, они постоянно мониторят всевозможные источники, которые у них только есть под рукой. Поэтому некую нашу активизацию они вполне могли принять за некое генеральное наступление, хотя совершенно не факт, что оно таковым является», — сказал аналитик.