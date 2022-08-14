Военный эксперт Суконкин рассказал о хитрости ВС РФ, которая «сводит с ума» ВСУ

«Цель таких атак: поддержание напряжения у ВСУ на конкретном направлении. Поднялись, показали атаку, и с началом огневого отражения откатились назад, практически всегда без потерь. Украинские паблики радостно захлебываются от достигнутой перемоги — якобы “враг успеха в атаке не имел, отошел”», — констатировал Суконкин.