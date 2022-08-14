Военный эксперт Суконкин рассказал о хитрости ВС РФ, которая «сводит с ума» ВСУ

Российские военные применяют необычную тактику в ходе спецоперации, заставляя нервничать Вооруженные силы Украины, заявил военный эксперт Алексей Суконкин, пишет «ПолитЭксперт».
Артиллерия союзных сил эффективно «отрабатывает» позиции украинских военных, не позволяя им перевести дух. Кроме того, российские специалисты придумали, как минимизировать потери при контрбатарейной борьбе.
«Огонь ведется с нескольких огневых позиций, с постоянным перемещением, что позволяет минимизировать контрбатарейный ответ со стороны ВСУ», — пояснил военный эксперт.
После того, как позиции ВСУ накрыты артиллерией, российские и республиканские подразделения применяют хитрую тактику, которая сильно нервирует украинских военных, буквально «сводит их с ума».
Она заключается в том, что к вражеским позициям выдвигаются небольшие группы пехоты, создавая иллюзию массированного наступления. Однако в какой-то момент группы быстро отступают, нивелируя потери и выманивая противника из укрытий.
«Цель таких атак: поддержание напряжения у ВСУ на конкретном направлении. Поднялись, показали атаку, и с началом огневого отражения откатились назад, практически всегда без потерь. Украинские паблики радостно захлебываются от достигнутой перемоги — якобы “враг успеха в атаке не имел, отошел”», — констатировал Суконкин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.