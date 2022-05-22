Военный эксперт Скоробогатый рассказал об успехах российских сил в Попасной

Союзные подразделения армии ЛДНР, «ЧВК Вагнера» и ВС РФ продолжают наступление от города Попасная, заявил военный аналитик Петр Скоробогатый.
Военный эксперт сообщил, что группировка ВСУ не предпринимает никаких активных контратакующих инициатив и не отступает из северодонецких котлов. Продолжаются интенсивные бои за Горское, Врубовку и восточную часть Камышевахи. Потеря контроля за этими населенными пунктами обернется для ВСУ окружением укрепрайона в Золотом.
Согласно данным эксперта, село Троицкое уже занято российской группировкой, которая продвигается к Воздвиженке.
«Российские части закрепляются во Владимировке и Триполье, атакуют к северу, стремясь выйти на трассу Лисичанск — Бахмут, обрезающую логистику северодонецкого театра военных действий. Взяты села Викторовка, Липовое, Выскрива. Наступления на Соледар, Бахмут нет. Бои на подступах к Пилипчатино», — отметил военный аналитик в беседе с ФАН.
Скоробогатый также пояснил, что союзные войска не форсируют события и постепенно расширяют зону контроля. Детальную версию происходящего в Попасной ранее представил Telegram-канал «Рыбарь».
«Группировка ВСУ в треугольнике Горское — Золотое — Камышеваха продолжает ожесточенное сопротивление и не прекращает попыток деблокировать полукольцо окружения. К западу от Владимировки подразделения ВДВ совместно со штурмовыми группами “ЧВК Вагнера” заняли господствующие высоты севернее Стряповки. А юго-западнее Попасной взят населенный пункт Выскрива», — пишет источник.
Бои за Попасную начались в марте и закончились победой союзных сил 7 мая. Здесь был важный логистический центр украинской армии, в связи с чем ВСУ решительно обороняли населенный пункт. Взятие этого города под контроль ЛНР открывает новые возможности для наступления и приближает освобождение Донбасса.