Военный эксперт Скоробогатый рассказал об успехах российских сил в Попасной

Бои за Попасную начались в марте и закончились победой союзных сил 7 мая. Здесь был важный логистический центр украинской армии, в связи с чем ВСУ решительно обороняли населенный пункт. Взятие этого города под контроль ЛНР открывает новые возможности для наступления и приближает освобождение Донбасса.