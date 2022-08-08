Военный эксперт Сивков назвал главные мифы о спецоперации ВС РФ на Украине

Третий и четвертый мифы говорят о том, что российская армия не способна на танковые прорывы, а главную роль в СВО якобы играет артиллерия. В действительности танки и артустановки используются там, где они нужны больше всего, подчеркнул Сивков, напомнив, что у ВС РФ осталось большое количество советских боеприпасов, использование которых наиболее целесообразно.