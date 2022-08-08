Военный эксперт Сивков назвал главные мифы о спецоперации ВС РФ на Украине

Военный эксперт Константин Сивков рассказал о главных мифах о спецоперации ВС РФ на Украине, которые нередко транслируют в блогосфере.
Как сообщает «Взгляд», первый миф касается обстрелов гражданской инфраструктуры Донбасса со стороны ВСУ. Якобы ВС РФ не могут подавить артиллерию противника. На самом деле, отметил Сивков, отсутствие моментальных ответных действий связано с тем, что ВСУ оборудуют позиции в жилых кварталах и используют мирное население в качестве живого щита.
Также в Сети можно встретить утверждения, что украинские военные более эффективно используют артиллерию. Эксперт напомнил, что с начала спецоперации ВСУ и ВС РФ имели примерно равно количество артиллерийских орудий, а к сегодняшнему дню у России почти десятикратное превосходство по этому показателю.
Третий и четвертый мифы говорят о том, что российская армия не способна на танковые прорывы, а главную роль в СВО якобы играет артиллерия. В действительности танки и артустановки используются там, где они нужны больше всего, подчеркнул Сивков, напомнив, что у ВС РФ осталось большое количество советских боеприпасов, использование которых наиболее целесообразно.
Утверждения о низкой интенсивности применения российской боевой авиации в зоне СВО вовсе не выдерживают критики, о чем свидетельствуют ежедневные сводки Минобороны РФ, заключил эксперт.