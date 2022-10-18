Военный эксперт Шурыгин заявил, что ВС РФ помешали ВСУ прорваться к Азовскому морю

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что ВС РФ сорвали план ВСУ по прорыву к Азовскому морю. В беседе с «МК» Шурыгин заявил, что частичная мобилизация и сотрудничество России с союзниками помешали планам Киева.
Шурыгин рассказал, что задачи украинской армии — до наступления холодов — атака на Херсон и захват плацдарма на правом берегу Днепра.
«В идеале же – выход к Азовскому морю. Из этого пока у них не получается ничего. И Украина, наверное, будет пытаться за последние недели до наступления морозов где-то на этом направлении наступать», — добавил эксперт.
Он отметил, что проведение частичной мобилизации в России и сотрудничество с союзниками помешали планам ВСУ. Эксперт считает, что проведенные мероприятия помогли стабилизировать ситуацию на линии фронта.