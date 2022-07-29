Военный эксперт Подберезкин заявил о приближающемся крахе ВСУ

Украину в августе ждет военная катастрофа, поэтому Киев будет вынужден капитулировать. Такое мнение выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
В комментарии изданию «Украина.ру» он подчеркнул, что текущая ситуация складывается таким образом, что поражение ВСУ неминуемо.
«И к гадалке не ходи, ВСУ ранее были выбиты на 75%, а сейчас — уже на 90%. На уничтожение оставшихся подразделений понадобится максимум 2-3 недели», — предположил военный эксперт.
Направление «Славянск-Краматорск» будет последней линией обороны и ВС РФ возьмут под свой контроль позиции ВСУ. К тому же, благодаря эффективности российской армии средства ПВО отлично справляются со своими задачами, а зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» со 100% результатом сбивает американские РСЗО HIMARS, подчеркивает эксперт.
В напряженных для украинской стороны боях ВС РФ осталось одолеть примерно 10% состава армии ВСУ. Эти солдаты являются «необученным живым мясом», которое будет уничтожено российской армией, подытожил Подберезкин.