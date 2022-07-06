Военный эксперт Пинчук назвал три направления возможного контрнаступления ВСУ

ВСУ могут прибегнуть к тактике нацистской Германии в битве за Берлин с контрударами на локальных направлениях, заявил экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук
В интервью «Украина.ру» действующий командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук отметил, что плацдармами для возможного контрнаступления в первую очередь станут районы, куда ВСУ стянули силы: Харьков, Одесса и Днепропетровск.
«Это значит, что там есть склады, есть запасы вооружения и боекомплекты, каналы логистики, в том числе железнодорожной», — рассказал Пинчук.
По словам военного аналитика, нельзя списывать со счетов возможные попытки контратаки со стороны ВСУ, однако говорить о переломе на фронте в пользу Киева не приходится.