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Военный эксперт Пинчук назвал три направления возможного контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Пинчук назвал три направления возможного контрнаступления ВСУ
Минобороны Украины

ВСУ могут прибегнуть к тактике нацистской Германии в битве за Берлин с контрударами на локальных направлениях, заявил экс-министр безопасности ДНР Андрей Пинчук

В интервью «Украина.ру» действующий командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук отметил, что плацдармами для возможного контрнаступления в первую очередь станут районы, куда ВСУ стянули силы: Харьков, Одесса и Днепропетровск. 

«Это значит, что там есть склады, есть запасы вооружения и боекомплекты, каналы логистики, в том числе железнодорожной», — рассказал Пинчук.

По словам военного аналитика, нельзя списывать со счетов возможные попытки контратаки со стороны ВСУ, однако говорить о переломе на фронте в пользу Киева не приходится. 

ВСУ пинчук спецоперация Украина
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