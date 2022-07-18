Военный эксперт объяснил, почему ВКС РФ до сих пор уничтожают украинские самолеты

Киев сумел сберечь львиную долю боевой авиации в начале российской спецоперации на Украине и пустил ее в ход только сейчас, заявил авиаэксперт Fighterbomber.
Авиаэксперт и автор анонимного Telegram-канала о боевой авиации Fighterbomber уверен, что в этом нет ничего удивительного: Киев смог сохранить машины, которые пускает в бой именно сейчас.
«Судя по числу уничтожаемых летательных машин и средств ПВО, в начале СВО ВВС Украины сумели сохранить львиную долю своего парка», — объяснил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ежедневно военные сбивают по восемь беспилотников и самолетов украинской армии, хотя еще в начале спецоперации ракетным ударам были подвергнуты все аэродромы ВСУ.