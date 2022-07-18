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Военный эксперт объяснил, почему ВКС РФ до сих пор уничтожают украинские самолеты

Военный эксперт объяснил, почему ВКС РФ до сих пор уничтожают украинские самолеты
Dmitry Terekhov/CC-BY-SA-2.0

Киев сумел сберечь львиную долю боевой авиации в начале российской спецоперации на Украине и пустил ее в ход только сейчас, заявил авиаэксперт Fighterbomber.

Авиаэксперт и автор анонимного Telegram-канала о боевой авиации Fighterbomber уверен, что в этом нет ничего удивительного: Киев смог сохранить машины, которые пускает в бой именно сейчас.

«Судя по числу уничтожаемых летательных машин и средств ПВО, в начале СВО ВВС Украины сумели сохранить львиную долю своего парка», — объяснил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ежедневно военные сбивают по восемь беспилотников и самолетов украинской армии, хотя еще в начале спецоперации ракетным ударам были подвергнуты все аэродромы ВСУ. 

ввс украины спецоперация Украина
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