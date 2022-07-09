Военный эксперт назвал террором обстрелы мирных городов Донбасса со стороны ВСУ

ВСУ обстреливают Донецк и приграничные российские регионы, совершая террор против мирного населения. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
В интервью изданию «Украина.ру» он подчеркнул, что количество вооружения и боеприпасов, используемых украинскими националистами, в 15 меньше, чем у российской армии. Но ВС РФ наносит удары только по военным позициям противника, в отличие от ВСУ.
«А когда «Ураганы» или «Грады» обстреливают мирное население в жилых районах с многоэтажной застройкой, это вызывает резонанс. На это и рассчитывают украинские националисты», — констатировал эксперт.
Это террор против гражданского населения в чистом виде, к боевой эффективности это не имеет никакого отношения, констатирует Подберезкин. Причем украинская артиллерия не так результативна в отношении ВС РФ, заключил собеседник издания.