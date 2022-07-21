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Военный эксперт назвал преимущество дронов-камикадзе «Ланцет» в рамках операции на Украине

Военный эксперт назвал преимущество дронов-камикадзе «Ланцет» в рамках операции на Украине
Федеральное агентство новостей

Российские военные активно применяют в рамках спецоперации на Украине барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые эффективно выполняют свои задачи, рассказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

В комментарии для «МК» он назвал ключевое преимущество дронов-камикадзе перед другими видами вооружений. Беспилотники могут использоваться в условиях, когда затруднено применение артиллерии. Кроме того, барражирующие боеприпасы имеют относительно небольшую стоимость.

«Ланцет» способен развивать скорость до 110 километров в час. Время полета составляет 40 минут. За это время оператор должен обнаружить цель и навести на нее дрон, после чего аппарат переводится в режим пикирования.

Вооружение вс рф Россия спецоперация Украина
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