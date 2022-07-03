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Военный эксперт Мэддрелл: Киев может прибегнуть к ядерному оружию на фоне неудач ВСУ

Военный эксперт Мэддрелл: Киев может прибегнуть к ядерному оружию на фоне неудач ВСУ
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Единственным спасением для Киева на фоне конфликта может стать ядерное оружие. Об этом заявил военный эксперт Пол Мэддрелл.

ВСУ терпит неудачи. Согласно данным эксперта, армия несет большие потери в Донбассе. В такой ситуации Киев во главе с президентом Владимиром Зеленским может прибегнуть к ядерному оружию, рассказали на сайте «ПолитРоссия».

«Зеленский, если ему помешают вступить в НАТО, вполне может подумать, что единственный путь вперед – это разработка ядерного оружия», – говорится в комментарии эксперта.

На территории Украины после распада СССР находилась примерно одна треть советского ядерного арсенала. В 1994 году Киев согласился уничтожить оружие. Страна подписала договор о нераспространении указанного арсенала.

ВСУ Украина ядерное оружие
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RusNewsToday24
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