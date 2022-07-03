Военный эксперт Мэддрелл: Киев может прибегнуть к ядерному оружию на фоне неудач ВСУ

ВСУ терпит неудачи. Согласно данным эксперта, армия несет большие потери в Донбассе. В такой ситуации Киев во главе с президентом Владимиром Зеленским может прибегнуть к ядерному оружию, рассказали на сайте «ПолитРоссия».