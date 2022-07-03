Единственным спасением для Киева на фоне конфликта может стать ядерное оружие. Об этом заявил военный эксперт Пол Мэддрелл.
ВСУ терпит неудачи. Согласно данным эксперта, армия несет большие потери в Донбассе. В такой ситуации Киев во главе с президентом Владимиром Зеленским может прибегнуть к ядерному оружию, рассказали на сайте «ПолитРоссия».
«Зеленский, если ему помешают вступить в НАТО, вполне может подумать, что единственный путь вперед – это разработка ядерного оружия», – говорится в комментарии эксперта.
На территории Украины после распада СССР находилась примерно одна треть советского ядерного арсенала. В 1994 году Киев согласился уничтожить оружие. Страна подписала договор о нераспространении указанного арсенала.