Военный эксперт Литовкин усомнился в способностях США контролировать Зеленского

«Ситуация меняется, и прежде всего на фронтах, где Украина не может добиться успеха. Но Зеленский этого уже не осознает. Он убежден, что при получении американского оружия украинская армия сможет перейти в наступление. И такое его поведение становится опасным для западных кураторов. Они-то думали, что полностью контролируют Киев, а сейчас получается, что Зеленский позиционирует себя как самостоятельный игрок», — рассказал Литовкин.