Военный эксперт Литовкин усомнился в способностях США контролировать Зеленского

Агентство Reuters сообщило, что США обеспокоены тем, как Киев может распорядится поставляемым американским вооружением. Вашингтон предупредил, что удары по территории РФ приведут к эскалации конфликта. На фоне таких сообщений военный эксперт Евгений Литовкин рассказал, что Белый дом теряет контроль над украинской властью.
Литовкин в беседе с журналистами MK.RU рассказал, что Украина рассчитывает на поставку американских комплексов MLRS, надеясь использовать их как аналог российских «Искандеров».
По словам эксперта, американца забеспокоились — передавать такое вооружение Украине или нет. Есть шанс того, что Киев захочет использовать американское оружие в попытке атаковать территорию РФ. Тогда возрастет шанс лобового столкновения Москвы и Вашингтона, и последний вовсе не желает развития такого сценария.
«Ситуация меняется, и прежде всего на фронтах, где Украина не может добиться успеха. Но Зеленский этого уже не осознает. Он убежден, что при получении американского оружия украинская армия сможет перейти в наступление. И такое его поведение становится опасным для западных кураторов. Они-то думали, что полностью контролируют Киев, а сейчас получается, что Зеленский позиционирует себя как самостоятельный игрок», — рассказал Литовкин.
Он отметил, что в западной коалиции наступает раскол относительно вопроса разрешения украинского кризиса, к тому же, США явно не хотят терять контроль над ситуацией.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.