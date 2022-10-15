Военный эксперт Литовкин назвал потерю Starlink катастрофой для ВСУ

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что отключение Starlink на Украине станет для ВСУ катастрофой. Компания SpaceX американца Илона Маска отказалась финансировать спутниковый интернет Starlink, попросив Минобороны США взять на себя его оплату.
«Потеря Starlink станет для ВСУ катастрофой. Через спутниковый интернет они получают разведданные, организовывают сетевую связь между подразделениями и наводят на российские позиции свою артиллерию», — рассказал Литовкин «Вечерней Москве».
Эксперт добавил, что посредством спутникового интернета ВСУ управляют войсковыми подразделениями. Преимущество Starlink перед мобильным интернетом в том, что сигнал передают не расположенные на земле вышки, а 40 тысяч спутников на орбите.