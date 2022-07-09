Военный эксперт Линин назвал российские «Куб-БЛА» ответом на обстрелы гаубиц Caesar в Донбассе

Военный эксперт Евгений Линин заявил, что российские БПЛА «Куб-БЛА» показывают свою эффективность в работе против самоходных артиллерийских установок Caesar, поставляемых Украине Францией.
Линин в беседе с журналистами MK.RU рассказал о самом эффективном способе борьбы с французскими гаубицами.
«Только постоянным нахождением в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов-камикадзе, например. Эффективный метод – это точечные удары беспилотников. У российской армии такие есть — это «Куб», и они уже не раз доказали свою эффективность», — рассказал Линин.
Он добавил, что ВСУ стараются располагать свою боевую технику в жилых массивах, и отвечать на их работу аналогичной стрельбой из артиллерии — ставить под угрозу гражданских. Именно поэтому точечные удары беспилотниками — правильное решение.