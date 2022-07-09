Военный эксперт Линин назвал российские «Куб-БЛА» ответом на обстрелы гаубиц Caesar в Донбассе

«Только постоянным нахождением в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов-камикадзе, например. Эффективный метод – это точечные удары беспилотников. У российской армии такие есть — это «Куб», и они уже не раз доказали свою эффективность», — рассказал Линин.