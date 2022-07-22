Перспектива получения ВСУ американских истребителей F-15 и F-16 является очень туманной, так как украинские пилоты смогут освоить военную технику США лишь через год. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает РИА Новости.
По информации источника, палата представителей Соединенных Штатов приняла оборонный бюджет на 2023 год размером порядка 850 миллиардов долларов. Это на 37 миллиардов больше, чем запрашивал глава Белого дома Джо Байден, и на 73 миллиардов больше, чем бюджет текущего года. При этом 100 миллионов долларов были заложены на обучение украинских пилотов работы с американскими истребителями F-15 и F-16.
Алексей Леонков считает, что на деле ВСУ смогут применять данные самолеты не раньше лета 2023 года.
«Может ли кто-то точно предсказать, что произойдет с этой страной через год? Так что подобные заявления США – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, когда они не отказываются от помощи Киеву, но в реальности этой помощи, скорее всего, не будет», — подчеркнул военный эксперт.
Он также указал, что сам проект оборонного бюджета должен будет утвердить Конгресс США, а это может произойти не раньше сентября 2022 года. В этой связи обучение украинских военных состоится лишь в начале 2023 года и продлится не менее трех месяцев.
«Трехмесячные курсы, которые пройдут на базе Колумбус в штате Миссисипи, являются программой начального уровня — там их научат пилотированию машин, полетам строем и так далее. Программа использования вооружений F-16 и боевые маневры — это отдельная программа. Также предстоит решить вопрос базирования и обслуживающей инфраструктуры украинским машинам — скорее всего, их разместят в Румынии», — предположил Леонков.
Эксперт также уточнил, что даже при утверждении оборонного бюджета Соединенных Штатов, решение о подготовке пилотов ВСУ могут дезавуировать на ранней стадии при получении республиканцами большего количества голосов на выборах в Конгресс.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.