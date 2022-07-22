Военный эксперт Леонков заявил, что Украина может не дождаться обещанных США истребителей

По информации источника, палата представителей Соединенных Штатов приняла оборонный бюджет на 2023 год размером порядка 850 миллиардов долларов. Это на 37 миллиардов больше, чем запрашивал глава Белого дома Джо Байден, и на 73 миллиардов больше, чем бюджет текущего года. При этом 100 миллионов долларов были заложены на обучение украинских пилотов работы с американскими истребителями F-15 и F-16.