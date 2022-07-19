Военный эксперт Леонков рассказал о козыре России в ответ на применение Украиной РСЗО HIMARS в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что США обещали поставить Киеву ракеты к американским реактивным системам залпового огня HIMARS с большей дальностью, чем были до этого. Военный эксперт и редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал «Народным Новостям», что американские РСЗО не доказали своей эффективности и не смогли усилить положение армии Украины.
«Мы уже начали получать снаряды, которые поражают цели гораздо дальше, чем это было в начале. И мы надеемся, что ракеты той дальности, которые нам нужны в ближайшее время появится на территории страны», – заявил Данилов.
Отметим, что сейчас США поставляют Украине ракеты для РЗСО HIMARS типа GMLRS, то есть дальность запуска у этих ракет примерно 70-80 километров.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Народным Новостям», что о поставках оперативно-тактических ракет глава СНБО говорил и во время отправки первой партии вооружения на Украину, но этого не произошло. Специалист подчеркнул, что американцы были предупреждены, что поставки оружия могут закончится весьма плачевно и для Украины, и для тех, кто их отправляет.
«Главным назначением HIMARS, которые поставили на Украину, было поражение гражданских объектов. Это обеспечивали американские специалисты, которые прибывали в страну вместе с комплексами. Но Россия сбивает эти ракеты, даже в том случае, когда американцы применяют очень хитрую тактику: вначале летят неуправляемые ракеты от системы залпового огня и оперативно-тактических комплексов «Точка-У», а потом прилетает HIMARS. Все равно эти ракеты сбиваются», — объяснил Леонков.
По словам военного эксперта, за время применения Украиной HIMARS по территории ЛНР было зафиксировано порядка 30 прилетов. Леонков отметил, что это нельзя назвать мощным вкладом в огневое подавление. Специалист рассказал о козыре России, который помогает противостоять американскому вооружению.
«Эффективность HIMARS оказалась не такой, как заявлялось. HIMARS не внесли существенного вклада, их ракеты научились сбивать. Также научились уничтожать пусковые установки. HIMARS никаким образом не смогли повлиять на освобождение городов. Такие ракеты сбиваются с помощью зенитных управляемых ракет многоканальных таких ЗРК, как ТОР-М2 и Бук-М2 и Бук-М3, а также комплекс «Панцирь-С1», — подытожил наш собеседник.
Ранее «Народные Новости» писали, что украинские военные применили для обстрела жилых кварталов Херсона американские реактивные системы залпового огня HIMARS. О срабатывании систем ПВО военно-гражданская администрация области сообщила во вторник, 19 июля. ВСУ выпустили по городу шесть ракет, пять из которых были перехвачены, одна рухнула у Антоновского моста.