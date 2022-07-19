Военный эксперт Леонков рассказал о козыре России в ответ на применение Украиной РСЗО HIMARS в Донбассе

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Народным Новостям», что о поставках оперативно-тактических ракет глава СНБО говорил и во время отправки первой партии вооружения на Украину, но этого не произошло. Специалист подчеркнул, что американцы были предупреждены, что поставки оружия могут закончится весьма плачевно и для Украины, и для тех, кто их отправляет.