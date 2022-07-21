Военный эксперт Коротченко рассказал, как Россия может ответить Киеву на обстрел моста в Херсоне

Вооруженные силы Украины ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко призвал жестко ответить Киеву на обстрел освобожденной ВС РФ территории, передает «Украина.ру».
«Это удар по критически важной инфраструктуре на освобожденных территориях, это прямая целенаправленная атака, отвечать на это надо аналогичным способом, наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, время пришло, хватить либеральничать», — заявил эксперт.
Коротченко добавил, что сейчас настал подходящий момент для вывода из строя всей системы государственного и военного управления Украины. Однако до этого, по его словам, важно разрушить транспортную логистику Киева, чтобы лишить ВСУ возможности получать новое западное вооружение.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.