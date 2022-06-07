Военный эксперт Кнутов: ВСУ в 90% случаев не способны поражать российскую авиацию

Украинские военные в 90% случаев не могут попасть в цель во время применения переносных зенитно-ракетных комплексов западного производства. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, сообщает «Украина.ру».
Кнутов рассказал, что в настоящее время на Украину поставили большое количество ПЗРК Stinger и другими комплексами. Но при этом, в цель могут попасть меньше 10% ракет. По словам эксперта, ВСУ не могут нанести урон российской технике.
«Более того, мы сейчас освоились и отработали дополнительные противоракетные приемы. Наши самолеты и вертолеты успешно уходят от этих ракет и успешно работают по тем районам, откуда велся огонь», — рассказал Кнутов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.