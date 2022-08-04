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Военный эксперт Кнутов раскрыл причину настороженного отношения США к Зеленскому

Военный эксперт Кнутов раскрыл причину настороженного отношения США к Зеленскому
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский не внушает доверие властям США. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с журналистами Федерального агентства новостей историк  раскрыл причину настороженного отношения США к Зеленскому. Основным поводом является ненадежность украинского лидера.

«К Зеленскому очень настороженное отношение в Соединенных Штатах Америке по очень простой причине: его слова очень часто расходятся с делами. Кроме того, он артист-комик: он может изобразить какую-то деятельность, а вот реализовать то, о чем он говорит, в силу отсутствия компетенции и политического опыта, он не может», — рассказал эксперт.

Ранее в прессе допустили свержение Зеленского. Журналисты объяснили, что украинский народ и ВСУ устали от конфликта.

Зеленский Кнутов США
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