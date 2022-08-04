Военный эксперт Кнутов раскрыл причину настороженного отношения США к Зеленскому

«К Зеленскому очень настороженное отношение в Соединенных Штатах Америке по очень простой причине: его слова очень часто расходятся с делами. Кроме того, он артист-комик: он может изобразить какую-то деятельность, а вот реализовать то, о чем он говорит, в силу отсутствия компетенции и политического опыта, он не может», — рассказал эксперт.