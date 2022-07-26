Военный эксперт Кнутов назвал условие прекращения поставок РСЗО HIMARS на Украину

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, как отвадить Пентагон отправлять на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS.
По словам эксперта, российским военным необходимо уничтожать установки быстрее, чем новые партии пересекут границу Украины. Тогда, уточнил он, поставки станут бессмысленными.
«Когда такой процесс будет налажен, в Пентагоне начнут говорить, что поставки не нужны. Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно», — уверен Кнутов.
Доставать американские РСЗО военные ВС РФ будут посредством ОТРК «Искандер-М», об увеличении группировки которых на днях заявил министр обороны РФ, а также высокоточным авиационным вооружением, заключил эксперт.