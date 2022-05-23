Военный эксперт Хатылев: ВСУ могут разместить американские ЗРК Patriot в крупных городах

Американские власти одобрили поставку Украине военной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов, в том числе дальнобойных ЗРК Patriot. Украинские власти могут разместить это вооружение в Киеве, Львове и Днепропетровске, полагает военный эксперт Сергей Хатылев.