Военный эксперт Хатылев: ВСУ могут разместить американские ЗРК Patriot в крупных городах

Американские власти одобрили поставку Украине военной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов, в том числе дальнобойных ЗРК Patriot. Украинские власти могут разместить это вооружение в Киеве, Львове и Днепропетровске, полагает военный эксперт Сергей Хатылев.
ВСУ остро нуждаются в эффективных зенитно-ракетных комплексах большой дальности, так как украинская система ПВО фактически уничтожена ударами российской армии в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом полковник запаса Сергей Хатылев рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».
«Думаю, в первую очередь им (Вооруженным силам Украины. – Прим. ред.) потребуется прикрыть Киев и город-миллионник Днепропетровск», – сообщил эксперт.
По словам Хатылева, с большой долей вероятности можно ожидать размещения ЗРК Patriot в районе Львова для прикрытия объектов ВСУ на Западной Украине.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о планах польских властей установить свой контроль над значительной частью украинской территории, об этом писало URA.ru.