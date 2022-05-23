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Военный эксперт Хатылев: ВСУ могут разместить американские ЗРК Patriot в крупных городах

Военный эксперт Хатылев: ВСУ могут разместить американские ЗРК Patriot в крупных городах
Patriot via www.imago-images.de Global Look Press

Американские власти одобрили поставку Украине военной помощи на сумму в 40 миллиардов долларов, в том числе дальнобойных ЗРК Patriot. Украинские власти могут разместить это вооружение в Киеве, Львове и Днепропетровске, полагает военный эксперт Сергей Хатылев.

ВСУ остро нуждаются в эффективных зенитно-ракетных комплексах большой дальности, так как украинская система ПВО фактически уничтожена ударами российской армии в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом полковник запаса Сергей Хатылев рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

«Думаю, в первую очередь им (Вооруженным силам Украины. – Прим. ред.) потребуется прикрыть Киев и город-миллионник Днепропетровск», – сообщил эксперт.

По словам Хатылева, с большой долей вероятности можно ожидать размещения ЗРК Patriot в районе Львова для прикрытия объектов ВСУ на Западной Украине.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил о планах польских властей установить свой контроль над значительной частью украинской территории, об этом писало URA.ru.

ВСУ зрк patriot ПВО Украина
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