Военный эксперт Евсеев сообщил о подготовке союзных сил РФ и ЛДНР к штурму Северска

«Учитывая, что и Северск, и Артемовск находятся в низине, я не думаю, что будут серьезные проблемы с их освобождением. У нас в тылу остались нерешенные проблемы — Новолуганская вместе с крупнейшей в Европе ТЭЦ. Помимо этого, у нас остается неосвобожденным Угледар. Все эти задачи должны быть решены», — сказал Евсеев.