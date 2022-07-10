Военный эксперт Евсеев сообщил о подготовке союзных сил РФ и ЛДНР к штурму Северска

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что союзные силы России и ЛДНР в ближайшее время могут приступить к освобождению Северска от украинских военных.
По словам эксперта, сейчас происходит перегруппировка войск, и некоторые подразделения выдвинулись к Северску. Евсеев в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал, что у объединенных сил не будет проблем с освобождением города.
«Учитывая, что и Северск, и Артемовск находятся в низине, я не думаю, что будут серьезные проблемы с их освобождением. У нас в тылу остались нерешенные проблемы — Новолуганская вместе с крупнейшей в Европе ТЭЦ. Помимо этого, у нас остается неосвобожденным Угледар. Все эти задачи должны быть решены», — сказал Евсеев.
Эксперт добавил, что необходимо перерезать коммуникации между Краматорском и группировкой ВСУ в Авдеевке. Дислоцированные в этом населенном пункте силы регулярно ведут обстрелы Донецка.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.