Военный эксперт Евсеев рассказал, как ВС РФ и силы Донбасса одержали идеальную победу в Лисичанске

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал об идеальной тактике союзных сил РФ и ЛДНР в ходе действий по освобождению Лисичанска от украинских военных.
Евсеев в беседе с журналистами издания «Украина.ру» рассказал, как российским военным и союзным силам ЛДНР удалось эффективно взять Лисичанск. При зачистке города сложилась идеальная ситуация: в начале была освобождена промышленная зона, а затем и сам населенный пункт. Благодаря такому порядку действий украинским силам не удалось «загнать» гражданских в промзону и использовать мирное население в качестве живого щита.
«Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима все равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории», — рассказал эксперт.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.