Военный эксперт Евсеев рассказал, как ВС РФ и силы Донбасса одержали идеальную победу в Лисичанске

«Если мы воюем спецназом в городах, мы минимизируем собственные потери и минимизируем потери мирного населения. Это принципиально важно. Если для преступного киевского режима все равно, сколько погибнет украинцев, то для нас это наши люди. Мы должны о них заботиться. Мы должны ценить жизнь каждого жителя на освобожденной территории», — рассказал эксперт.