Военный эксперт Евсеев: помощь ВСУ от НАТО может сыграть против польских наемников на Украине

Запад «заваливает» ВСУ современными образцами вооружений, не задумываясь, что ВС РФ получат их в качестве трофеев, изучат и выработают методы по борьбе с ними, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
В беседе с «Украина.ру» военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что НАТО невольно повышает осведомленность российских войск о современных вооружениях. По словам эксперта, ВС РФ не только оперативно уничтожают партии западной военной помощи на Украине, но и многие из них «затрофеили».
«Причем платить за это придется не жизнями украинцев… Ведь есть же на территории Украины американские и британские наемники», — добавил эксперт.
По словам Евсеева, первой горький урок рискует выучить Польша, поскольку отправила на Украину, по некоторым данным, 1500 наемников. Это два батальона, отправленных «на убой».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на фоне растущих потерь ВСУ с Украины бегут иностранные наемники. Киев уже не может противостоять их «убытию», передает RT.