Военный эксперт Евсеев: помощь ВСУ от НАТО может сыграть против польских наемников на Украине

В беседе с «Украина.ру» военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев отметил, что НАТО невольно повышает осведомленность российских войск о современных вооружениях. По словам эксперта, ВС РФ не только оперативно уничтожают партии западной военной помощи на Украине, но и многие из них «затрофеили».