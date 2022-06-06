Военный эксперт Дандыкин преподал Испании урок истории после новости о поставках оружия Киеву

«Сами по себе эти поставки не повлияют на итоги специальной военной операции, в которой мы безусловно победим. Что до Испании, то надеюсь, она не будут отправлять на Украину своих военных специалистов, памятуя о судьбе посланной на Восточный фронт «Голубой дивизии», где испанцы, проявили жестокость по отношению к мирным людям и потеряли в боях с Красной Армией два состава», — напомнил Дандыкин.