Правительство Испании выразило готовность начать поставки тяжелого вооружения Украине, сообщила газета El Pais. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Народным Новостям», что помогающей Украине Испании стоит обращать внимание на уроки истории, которые могут повториться вновь.
По данным издания, власти Испании уже передали украинским военнослужащим боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение. Сейчас же речь идет о поставках танков Leopard и батареи зенитных ракет.
Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Народным Новостям», что Испания идет в фарватере военной политики Вашингтона и Брюсселя, поэтому действует по указанию сверху. По словам специалиста, поставки испанского оружия никак не повлияют на ход специальной операции.
«Сами по себе эти поставки не повлияют на итоги специальной военной операции, в которой мы безусловно победим. Что до Испании, то надеюсь, она не будут отправлять на Украину своих военных специалистов, памятуя о судьбе посланной на Восточный фронт «Голубой дивизии», где испанцы, проявили жестокость по отношению к мирным людям и потеряли в боях с Красной Армией два состава», — напомнил Дандыкин.
Напомним, что испанский военный деятель Каудильо Франко 23 июня 1941 года, узнав о нападении Германии на СССР, принял решение направить в СССР испанские части. Отличительной особенностью войск стали голубые рубашки, из-за которых их прозвали «Голубой дивизией». Члены дивизии избивали и арестовывали без причин мирное население, занимались грабежом и мародерством.
1943 год стал последним этапом существования «Голубой дивизии». В результате сражении у Красного Бора 10 февраля 1943 дивизия потеряла 1125 человек убитыми, 1036 ранеными и 91 человека, пропавшего без вести.
По словам специалиста, вся военная техника, которая прибудет на Украину в рамках помощи от Испании, за короткий промежуток времени будет полностью утилизирована.
«А помощь Испании обязательно утилизируют наши военные и союзные войска. Что-то на подходе, что-то в бою, а что-то в качестве трофеев», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.