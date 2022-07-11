Военный эксперт Бижев назвал ракеты Х-31 инструментом «методичного уничтожения» ВСУ

Многоцелевые истребители Су-30СМ Черноморского флота РФ начали применять в ходе спецоперации на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31, известные на Западе как «Криптоны».
По словам военных источников, Х-31 уже продемонстрировали высокую эффективность. Заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что эти ракеты обладают усиленным поражающим эффектом, который приходится очень кстати, когда необходимо зачищать заглубленные укрытия ВСУ.
«Наши вооруженные силы с каждым днем освобождают новые районы», — убежден эксперт.
Бижев отметил, что решение применить Х-31 говорит еще и о желании командования ВС РФ сохранить людские жизни. Подобные ракеты позволяют последовательно и методично бить по противнику, избегая потерь среди личного состава.