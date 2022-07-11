Военный эксперт Бижев назвал ракеты Х-31 инструментом «методичного уничтожения» ВСУ

По словам военных источников, Х-31 уже продемонстрировали высокую эффективность. Заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что эти ракеты обладают усиленным поражающим эффектом, который приходится очень кстати, когда необходимо зачищать заглубленные укрытия ВСУ.