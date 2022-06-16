Военный эксперт Алехин: мариупольский провал Киева подорвал моральный дух теробороны Харькова

Военный эксперт Геннадий Алехин считает, что члены украинских националистических форматирований, таких как «Азов» (против членов организации в России возбуждены уголовные дела) и «Кракен» находятся на грани паники из-за ситуации в Мариуполе.
Алехин в беседе с журналистами портала «Украина.ру» сообщил, что судя по донесениям разведки и рассказам местных жителей, панические настроения в рядках украинских националистов усиливаются.
«Конечно, на них подействовал Мариуполь и массовая сдача в плен. Их моральное состояние подорвано серьезно. К тому же, ВСУ и тербаты несут огромные потери», — рассказал Алехин.
Он отметил, что все медучреждения в Харькове заполнены ранеными, и такая картина тоже оказывает гнетущее воздействие на участников украинских нацбатальонов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.