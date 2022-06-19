Военный аналитик Риттер назвал российскую САУ «Коалиция-СВ» самой мощной артиллерийской системой

По мнению аналитика, на фоне российских САУ американские артиллерийские системы выглядят малоэффективными. «Коалиция-СВ» может совершать до 16 выстрелов в минуту, пишет «Свободная пресса». Обозреватель отметил, что ВС США еще никогда не сталкивались с подобным шквалом огня.