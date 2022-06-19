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Военный аналитик Риттер назвал российскую САУ «Коалиция-СВ» самой мощной артиллерийской системой

Военный аналитик Риттер назвал российскую САУ «Коалиция-СВ» самой мощной артиллерийской системой
globallookpress/wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России применяют во время боевых задач на Украине самые мощные артиллерийские установки «Коалиция-СВ». Об этом заявил военный эксперт из США Скот Риттер.

По мнению аналитика, на фоне российских САУ американские артиллерийские системы выглядят малоэффективными. «Коалиция-СВ» может совершать до 16 выстрелов в минуту, пишет «Свободная пресса». Обозреватель отметил, что ВС США еще никогда не сталкивались с подобным шквалом огня.

Самоходная артиллерийская установка помогает российским войскам успешно наносить сокрушительные удары по позициям и военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации.

вс рф коалиция США Украина
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