Вооруженные силы России применяют во время боевых задач на Украине самые мощные артиллерийские установки «Коалиция-СВ». Об этом заявил военный эксперт из США Скот Риттер.
По мнению аналитика, на фоне российских САУ американские артиллерийские системы выглядят малоэффективными. «Коалиция-СВ» может совершать до 16 выстрелов в минуту, пишет «Свободная пресса». Обозреватель отметил, что ВС США еще никогда не сталкивались с подобным шквалом огня.
Самоходная артиллерийская установка помогает российским войскам успешно наносить сокрушительные удары по позициям и военным объектам Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации.