Военный политолог Сивков объяснил, насколько быстро Россия сможет «усмирить» ВСУ

Известный военный и политический аналитик, доктор военных наук, специалист в военной политологии Константин Сивков рассказал, что Россия уже в ближайшее время сможет отбивать атаки ВСУ и защищать территории ЛДНР.

Независимые республики Донбасса продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Под удары попадают как мирные жители, так и журналисты СЦКК. Военный эксперт Сивков объяснил, как быстро Россия сможет справиться с украинской агрессией в Донбассе.

«Наша страна сможет уничтожить все артиллерийские батареи, которые наносят удары по Донецку и Луганску. После первого же контрудара такие действия со стороны Украины будут прекращены», — заявил Сивков в интервью ФАН.

Документы, которые разрешают ввод войск в ЛДНР в миротворческих целях, 22 февраля получил Совет Федерации. ВС РФ будет действовать исключительно в рамках международного права для установления мира в Донбассе.

«Надо ожидать, что в ближайшее время задача подавления этих артиллерийских батарей будет решаться. Что касается действий Украины, то они однозначно направлены на провоцирование применения Россией вооруженных сил против украинской армии. Делается это для того, чтобы, с одной стороны, посеять еще одну каплю вражды между россиянами и украинцами, чтобы украинцы погибли от российского оружия, а второе — чтобы дать повод Западу для введения против нашей страны жестких санкций», — пояснил эксперт.

Сивков также добавил, что внешние ограничения Запада для России уже не так страшны. В этом вопросе мнения экспертов из разных областей сходятся.

Ранее лидер ДНР Денис Пушилин призвал Украину добровольно отвести ВСУ от линии соприкосновения. В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Также Верховная рада ввела чрезвычайное положение на Украине, которое вступит в силу в 01:00 по московскому времени.

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