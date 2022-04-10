Военный летчик Попов назвал способ очистить «Азовсталь» от националистов за одну ночь

«Можно использовать бомбы с термобарической начинкой:

результат был бы уже к утру. Можно было бы свободно спуститься вглубь завода, и

войска бы никто не встретил. Все противники были бы уничтожены. Уже завтра нам

бы “Азовсталь” никак не угрожал. Даже в подвалах бы уже не было

противников. Любую цель бы уничтожила ударная волна и химический состав

термобарических боеприпасов», — рассказал военный летчик.