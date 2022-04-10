Военный летчик Попов назвал способ очистить «Азовсталь» от националистов за одну ночь

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Освободить мариупольский завод «Азовсталь» можно за одну
ночь благодаря особым боеприпасам. К утру все националисты будут уничтожены, а
само предприятие останется практически целым, уверен заслуженный военный летчик
России, генерал-майор в отставке Владимир Попов, передает «ПолитЭксперт».
Мариуполь освобожден от украинских
войск уже на 98%. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан
Кадыров. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе
«Азовсталь», что превратило предприятие в крепость с бункером.
В этой связи уточняется, что предприятие имеет достаточно
большую площадь, измеряемую несколькими километрами, включая цеха и подсобную
базу противника. Для того чтобы освободить «Азовсталь» за несколько дней, нужно пустить в ход более эффективные боеприпасы, считает Владимир Попов.
«На заводе засели остатки бойцов националистического
батальона “Азов”* (против членов организации в России возбуждены
уголовные дела). По ним можно применить объемно-детонирующие авиабомбы.
Маленькие, на 500, 1000, 1500 килограмм. Они эффективно подействуют на личный
состав ВСУ и практически не затронут сооружения [завода]. В результате
использования таких боеприпасов разрушаются не все сооружения. В безопасности
остаются конструктивные, которые состоят из балок, металлических перегородок.
Только вылетят стекла, большие мощные панели. Каркас останется. А националистов
раздавит ударной волной», — пояснил военный эксперт.
Генерал-майор в отставке также обратил внимание, что избавиться от националистов,
укрывшихся в «Азовстали» и мариупольском порту, можно всего за сутки.
Для этого стоит всего на время отвести российские войска, чтобы не мешать
работе авиации.
«Можно использовать бомбы с термобарической начинкой:
результат был бы уже к утру. Можно было бы свободно спуститься вглубь завода, и
войска бы никто не встретил. Все противники были бы уничтожены. Уже завтра нам
бы “Азовсталь” никак не угрожал. Даже в подвалах бы уже не было
противников. Любую цель бы уничтожила ударная волна и химический состав
термобарических боеприпасов», — рассказал военный летчик.
Попов также подчеркнул, что Россия пока не применяет по
националистам все перечисленные боеприпасы ввиду гуманности, хотя вполне может,
так как имеет данное вооружение.
«Мы понимаем, что в “Азове”* есть фашистские
элементы, но там наверняка много людей, которые не понимают реальной обстановки
дел. Применять такие снаряды по ним пока что не пришло время. Но если ВСУ будут
продолжать вести себя так, не исключено, что в конце концов Россия обозлится»,
— предупредил собеседник ПЭ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.