Военный эксперт Сивков уверен, что переданные Киеву истребители МиГ-29 не успеют даже взлететь

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что киевские власти получили самолеты, однако не от Вашингтона. Военный эксперт Константин Сивков указал, что отправленные украинским военным МигИ прибыли прямиком из Восточной Европы, однако они не смогут даже взлететь, передает Pravda.ru.
По информации источника, Украине было отправлено более 20 штук новых военных машин. Как отметил Сивков, их поставка никаким образом не сможет отразиться на ходе боевых действий. Дело в том, что для изменения ситуации в воздушном пространстве Украины необходимо не десятки, а сотни самолетов, подчеркнул эксперт.
«У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим, Польши, это означает, что Польша начнет военные действия против России со всеми вытекающими отсюда последствиями», — уточнил Сивков.
Наряду с этим, специалист считает, что Вооруженные силы России с легкостью ликвидируют поставляемую украинским военным технику, «при первом же вылете, а может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.