Военный эксперт Сивков уверен, что переданные Киеву истребители МиГ-29 не успеют даже взлететь

По информации источника, Украине было отправлено более 20 штук новых военных машин. Как отметил Сивков, их поставка никаким образом не сможет отразиться на ходе боевых действий. Дело в том, что для изменения ситуации в воздушном пространстве Украины необходимо не десятки, а сотни самолетов, подчеркнул эксперт.