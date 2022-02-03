Военный эксперт Сивков призвал внимательно отнестись к украинским «Ураганам» около Крыма

Вооруженные силы Украины провели военные учения у границ Крыма, использовав реактивные системы залпового огня «Ураган», передает РБК. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал в беседе с «Народными Новостями» о реальных возможностях ВСУ на северной границе полуострова.

Подразделения реактивной артиллерии ВСУ отработали развертывание на боевых позициях и наведение оружий на цели условного противника. Отмечается, что военные маневры прошли в условиях максимально приближенных к боевым. Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные продемонстрировали возможность «реагировать в любой кризисной ситуации».

Украина готовится воевать, уверен Константин Сивков. По его словам, РСЗО «Ураган» — достаточно мощные системы, которые способны нанести значительный урон.

«Учения у границ с Крымом можно рассматривать как демонстративное создание угрозы. Что касается реактивной системы «Ураган», это оружие с дальностью боя 35 км, то есть достаточно дальнобойное. Имеет калибр 220 мм. Это довольно серьезная разрушительная система, способная нанести большой ущерб. Конечно, это неприятный момент», — констатировал собеседник НН.

Понятно, что Украина имеет право на проведение учений, если не пересекает своих границ, продолжил военный эксперт. Другое дело, что сейчас это нельзя трактовать иначе, как подготовку к агрессии в районе Крымского полуострова.

«С правовой точки зрения, они могут проводить учения где угодно, с точки зрения информационной, военно-политической, военно-стратегической, это означает, что угроза для Крыма со стороны Украины существует, и она актуальна. Если Украина проводит свои учения у границ с Крымом, это означает, что Украина готовится к военным действиям против крымской группировки российских войск. Вот что это означает!» — подытожил Сивков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к войне в Европе.

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