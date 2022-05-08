Военный эксперт Сивков оценил взятие Попасной: Прорвана вся система обороны ВСУ в Донбассе

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Освобождение города ускорит разгром украинских войск на территории ЛНР.
Взятие Попасной — крайне важная победа ВС РФ, ЛНР и добровольческих формирований, поскольку этот город являлся одним из ключевых объектов оборонительной системы так называемой Донецкой дуги, заявил в интервью медиахолдингу «Патриот» военный эксперт и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков.
«Здесь находится одна из наиболее крупных и боеспособных группировок ВСУ. Взятие этого города позволит ускорить продвижение союзных сил, окружить и разгромить эти формирования», — отметил аналитик
Он предположил, что теперь на этом направлении солдаты Вооруженных сил Украины и боевики нацбатальонов будут активнее сдаваться в плен. При этом Сивков подчеркнул, что вряд ли эти формирования станут складывать оружие в полном составе. Вероятнее всего, в плен к союзным войскам будут попадать небольшие разрозненные группы по несколько человек, и чем дальше будут продвигаться ВС РФ, ЛНР и добровольцы из «ЧВК Вагнера» — тем чаще будут прекращать сопротивление ВСУ, для которых захват Попасной стал ощутимым ударом.
«Это крайне важный транспортный узел и мощнейший укрепрайон. И прорыв на этом рубеже означает то, что прорвана и вся система обороны украинской армии в Донбассе. Теперь им придется отходить и оборудовать другие позиции. Освобождение Попасной для нас — знаменательное событие», — заявил эксперт.
О том, что город окончательно перешел под контроль союзников, сообщили накануне. Ожесточенные бои, которые велись в этом районе, некоторые эксперты сравнивали с событиями в Сталинграде в годы Второй мировой войны. При этом особенности подготовки укреплений и огневых позиций свидетельствовали о том, что оборудовать их украинским боевикам помогали западные союзники. Тем не менее российские войска, Народная милиция ЛНР и добровольческие формирования, захватывая улицу за улицей и освобождая дом за домом, смогли завершить начатое, поставив тем самым под угрозу существование всей группировки ВСУ в Донбассе. Значимую роль в указанных событиях сыграли отряды «ЧВК Вагнера», которые принимали участие в наиболее ожесточенных столкновениях и заметно ускорили продвижение союзных войск в населенном пункте.