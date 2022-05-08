Военный эксперт Сивков оценил взятие Попасной: Прорвана вся система обороны ВСУ в Донбассе

О том, что город окончательно перешел под контроль союзников, сообщили накануне. Ожесточенные бои, которые велись в этом районе, некоторые эксперты сравнивали с событиями в Сталинграде в годы Второй мировой войны. При этом особенности подготовки укреплений и огневых позиций свидетельствовали о том, что оборудовать их украинским боевикам помогали западные союзники. Тем не менее российские войска, Народная милиция ЛНР и добровольческие формирования, захватывая улицу за улицей и освобождая дом за домом, смогли завершить начатое, поставив тем самым под угрозу существование всей группировки ВСУ в Донбассе. Значимую роль в указанных событиях сыграли отряды «ЧВК Вагнера», которые принимали участие в наиболее ожесточенных столкновениях и заметно ускорили продвижение союзных войск в населенном пункте.