Военный эксперт Сивков назвал возможные требования США к России по гарантиям безопасности

Прогресс в переговорах США и России по вопросу о гарантиях безопасности возможен лишь на взаимных условиях, заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает РИА Новости. Доктор военных наук Константин Сивков рассказал в беседе с «Народными Новостями», какие уступки со стороны Москвы может потребовать Вашингтон.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал американский дипломат во время регулярного брифинга.

Фактически США включили заднюю передачу, считает Константин Сивков. По его мнению, вероятен сценарий, что американцам просто придется принять условия России, поэтому они уже начали торг.

«Речь идет о том, что они пошли на попятную. Возможно, они будут вынуждены в силу объективных обстоятельств уступить России по части неразмещения американских войск у наших границ (или не наращивания), пойти на невключение в состав НАТО Украины и Грузии (или обязаться это не проецировать). Уверен, они откажутся отводить уже введенные войска, то есть возвращаться к 1997 году. За счет этого они захотят получить какие-то меры, обеспечивающие их безопасность», — пояснил наш собеседник.

Понятно, что Вашингтон постарается «продать» Москве свои гарантии по максимальной цене, продолжил военный эксперт. Он подчеркнул, что США затребуют широкий перечень гарантий со стороны России.

«Первое, что будет: требование отвода войск от западных границ. Второе: прекращение совместных учений России и Белоруссии, а также устранение российско-белорусских баз. Наверняка они потребуют устранения из Калининграда ЗРС С-400 и комплекса “Искандер”. Они поставят на повестку дня вопрос о ликвидации проекта “Посейдон”, прекращении выпуска гиперзвукового оружия. Возможно, на повестке будет прекращение принятия на вооружение ракеты “Сармат”», — полагает специалист.

То есть в обмен на обещание не включать Украину и Грузию в НАТО, не наращивать военную группировку у границ РФ, они хотят получить очень серьезные военно-технические выигрыши. Однако в этом контексте нельзя говорить о принципах взаимности: на чашах весов окажутся неравнозначные требования.

«Если мы пойдем на эти условия, то потеряем очень много. Они способны отказаться от своих обещаний — инициировать наращивание войск у границ России, возобновить процесс принятия Украины и Грузии в НАТО решением за один-два дня. Нам, чтобы восполнить потери, потребуются многие годы. Игра будет именно на этом. Я изложил перечень тревог, проблем, которые Россия создала перед США и Западом в целом. Естественно, они это будут предъявлять в расчете, что от многих мы откажемся, но на что-то согласимся», — резюмировал собеседник НН.

Ранее Константин Сивков назвал единственный способ усмирить США и НАТО.

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