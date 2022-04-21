Военный эксперт Рожин: освобождение Попасной приведет к окружению ВСУ в Донбассе

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Взятие города Попасная и зачистка созданного вокруг него
укрепрайона создадут необходимые условия для дальнейшего продвижения войск в западном
направлении. Так обстановку на этом участке фронта оценил
военный эксперт, автор Telegram-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он отметил, что противник серьезно укрепился. Оборонительная
линия ВСУ включает в себя жилые и индустриальные постройки. Там созданы
долговременные позиции для осложнения продвижения войск освободителей.
Также до начала боевых действий это был важный железнодорожный узел, один из крупнейших на территории восточной Украины. Соответственно, потеря этого узла —то есть после, конечно, восстановления железных дорог — может облегчить для России [дальнейшее] продвижение войск, наступающих с территории ЛНР на Запад, и, соответственно, закрыть вопрос окружения», — объяснил Борис Рожин.
Украинское военное командование старается как можно дольше
удерживать территорию в районе Попасной под контролем. Для этого здесь создана
эшелонированная линия обороны, а на позициях действуют самые подготовленные из
оставшихся в подчинении Киева отряды боевиков. Наступление освободителей
ведется подразделениями из числа НМ ЛНР, чеченской Росгвардии и «ЧВК Вагнера».
«Вагнеровцы», по словам бойца батальона «Восток» НМ ДНР Владлена Татарского, взяли
штурмом городскую администрацию, что позволило освободителям закрепиться в
северной части города.