Военный эксперт Рожин: освобождение Попасной приведет к окружению ВСУ в Донбассе

Также до начала боевых действий это был важный железнодорожный узел, один из крупнейших на территории восточной Украины. Соответственно, потеря этого узла —то есть после, конечно, восстановления железных дорог — может облегчить для России [дальнейшее] продвижение войск, наступающих с территории ЛНР на Запад, и, соответственно, закрыть вопрос окружения», — объяснил Борис Рожин.