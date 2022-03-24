Военный эксперт раскрыл, на какую хитрость могут пойти Польша и США для вторжения на Украину

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Польша развила военно-политическую активность на украинском направлении.

Варшава и Вашингтон могут пойти на хитрость, заслав на Украину этакого “троянского коня”, считает военный эксперт Александр Хроленко.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд предусмотрительно заявила, что Вашингтон не намерен отправлять свои войска на Украину, однако он не может запретить сделать это кому-либо из союзников.

Таким желающим оказалась Польша, а уж войти на Украину под флагом этой страны может кто угодно, считает эксперт. Тем более, что на польской территории расквартированы более десяти тысяч солдат США, есть там и британцы, хорваты, канадцы и румыны.

– Варшава может пойти на то, что при обеспечении деньгами и оружием отправит под своими флагами переодетых в польскую военную форму натовских военных, — считает Хроленко.

Россия ударами по объектам на западе Украины показывает той же Польше, что там вовсе не глубокий тыл.

– Вошедшие с запада польские войска будут совершенно неприкрыты, как кролики в голом поле, — отмечает эксперт

Россия уже показала на примере Яворовского полигона, что ждет иностранных военных на Украине, резюмировал Хроленко.

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