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С какими сложностями столкнулись российские военнослужащие в рамках реализации миротворческой спецоперации на Украине, рассказал военспец, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он объяснил, что стремительного освобождения ЛНР достичь не удалось из-за тактики украинских радикалов и ВСУ, которые, услышав, что ВС РФ будут применять меры только к военным объектам, тут же отравились в жилые кварталы, решив прикрываться «живым щитом».

Эксперт обратил внимание на то, что националисты продолжают атаковать мирные населенные пункты народных республик Донбасса, скрывая свою технику за жилыми домами. По этой причине российские военные лишены какой-либо возможности контратаковать на полную мощность, в противном случае риска для мирных граждан избежать не удастся. В результате ВС РФ действуют точечно, наносят «хирургические» удары, передает комментарий Литовкина издание URA.RU.

Он также дал оценку процессу освобождения территорий Донбасса. По словам эксперта, наибольшая часть ЛНР уже освобождена от националистов и ВСУ. Он констатировал, что с каждым днем миротворческой операции российской армии приближается «момент полного освобождения и победы».

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