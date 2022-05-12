Военный эксперт Коротченко предупредил о потенциальной угрозе от членства Финляндии в НАТО

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России потребуется около пяти лет для строительства дееспособной военной инфраструктуры в Северо-Западном регионе для парирования угроз, исходящих от Финляндии в случае ее вступления в НАТО.
Соответствующим мнением в беседе с газетой «Взгляд» поделился военный эксперт и редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Так он прокомментировал известие о скором вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. В этой ситуации Коротченко настораживает возможное появление рядом с российской границей ударных вооружений НАТО.
«Это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», — подчеркнул собеседник газеты.
Кроме того, в Хельсинки не скрывают, что финской армии не помешала бы партия американских истребителей F-35. Эксперт настаивает, что в случае вступления Финляндии в Альянс, Москве придется перенаправить ядерные ракеты на соседнюю страну, поскольку Брюссель может использовать Финляндию как плацдарм для подготовки к нападению на Россию. К сожалею, процесс перестройки может занять у Москвы от пяти до семи лет.