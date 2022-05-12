Военный эксперт Коротченко предупредил о потенциальной угрозе от членства Финляндии в НАТО

Кроме того, в Хельсинки не скрывают, что финской армии не помешала бы партия американских истребителей F-35. Эксперт настаивает, что в случае вступления Финляндии в Альянс, Москве придется перенаправить ядерные ракеты на соседнюю страну, поскольку Брюссель может использовать Финляндию как плацдарм для подготовки к нападению на Россию. К сожалею, процесс перестройки может занять у Москвы от пяти до семи лет.