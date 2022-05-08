Военный эксперт Кнутов оценил шансы ВСУ на успешный удар по Крымскому мосту на 9 Мая

Кнутов в комментарии для MK.RU рассказал, что имеющаяся у Украины западная техника, в частности, БПЛА и британские ракеты Bridgestone не способны нанести вред Крымскому мосту. По словам военного эксперта, из беспилотников долететь до выхода на огневую позицию по мосту может только усовершенствованный «Байрактар» последней модификации, а такой техники у Киева нет.