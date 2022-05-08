Военный эксперт Кнутов оценил шансы ВСУ на успешный удар по Крымскому мосту на 9 Мая

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Военный эксперт, историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что несмотря на заявления ряда западных деятелей, Украина не сумеет нанести удар по Крымскому мосту, даже если у Киева и есть подобные замыслы.
Ранее капитан Национальных вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш заявил, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту в канун празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военный считает, что сейчас у Киева в распоряжении есть западное оружие, которое позволяет пойти на такой шаг.
Кнутов в комментарии для MK.RU рассказал, что имеющаяся у Украины западная техника, в частности, БПЛА и британские ракеты Bridgestone не способны нанести вред Крымскому мосту. По словам военного эксперта, из беспилотников долететь до выхода на огневую позицию по мосту может только усовершенствованный «Байрактар» последней модификации, а такой техники у Киева нет.
Что касается ракет Bridgestone, то ВСУ использует их только с наземных установок, запуск с самолетов в нынешних условиях невозможен. При таком раскладе ракета летит на меньшее расстояние, и до Крымского моста не достанет, утверждает эксперт.
Даже самое мощное оружие, имеющееся у Украины, такое как противокорабельные ракеты «Нептун» и «Гарпун» при самом неудачном для РФ раскладе не сумеют разрушить мост. Максимальный эффект, которого смогут добиться эти снаряды – повреждение поверхности моста.
Не стоит списывать со счетов и российские ПВО. По словам Кнутова, после резких заявлений латвийского военного, российские ВС стали куда пристальнее наблюдать за любой возможной угрозой для Крымского моста, и в случае обнаружения запуска какой-либо ракеты, огневая точка будет стерта с лица планеты точными ударами «Искандеров».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.