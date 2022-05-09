Военный атташе Приходько поздравил ветерана ВОВ из Греции от имени Путина

Константин Канаки родился в Крыму и был призван на военную службу в возрасте 18 лет. До марта 1942 он участвовал в обороне Севастополя. Ветеран воевал на передовой, нередко рискуя собственной жизнью. Героически он предотвратил подрыв завода в Севастополе и получил ранение в ногу.