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    Военный атташе Приходько поздравил ветерана ВОВ из Греции от имени Путина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Военный атташе Приходько поздравил ветерана ВОВ из Греции от имени Путина

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки, проживающий в Афинах, получил поздравления с 77-й годовщиной Победы от имени президента РФ Владимира Путина. Их ему передал атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько, сообщило российское посольство в Греции.

    Константин Канаки родился в Крыму и был призван на военную службу в возрасте 18 лет. До марта 1942 он участвовал в обороне Севастополя. Ветеран воевал на передовой, нередко рискуя собственной жизнью. Героически он предотвратил подрыв завода в Севастополе и получил ранение в ногу.

    В 1942 Канаки был награжден медалью. Однако получить он ее смог лишь в 2020 году. Медаль «За оборону Севастополя» ему вручил посол России в Греции Андрей Маслов.

    Россия начинает праздновать День Победы. Накануне в Москве прошла генеральная репетиция парада, который традиционно состоится 9 мая, передает РИАМО.

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