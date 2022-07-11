Новости0

Военных из группы «Отважные» наградили медалями за героизм в ходе спецоперации

Военных из группы «Отважные» наградили медалями за героизм в ходе спецоперации
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Бойцов группировки «Отважные» наградили за героизм в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ордена и медали получили мотострелки, танкисты и спецназовцы. В частности, военным вручили ордена Александра Невского, Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и Жукова. Торжественную церемонию провел генерал-полковник Александр Лапин.

Спецоперация стартовала на Украине в феврале. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.

Донбасс награды отважные солдаты спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.