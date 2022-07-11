Военных из группы «Отважные» наградили медалями за героизм в ходе спецоперации

Спецоперация стартовала на Украине в феврале. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от многолетней агрессии киевского режима.

Ордена и медали получили мотострелки, танкисты и спецназовцы. В частности, военным вручили ордена Александра Невского, Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и Жукова. Торжественную церемонию провел генерал-полковник Александр Лапин.

Бойцов группировки «Отважные» наградили за героизм в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.