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Военной эксперт Алехин раскрыл тактику ВСУ в обороне Харькова

Военной эксперт Алехин раскрыл тактику ВСУ в обороне Харькова
Федеральное агентство новостей

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, каким образом украинские вооруженные формирования держат оборону Харькова. По его словам, ситуацией в городе управляют члены батальона «Азов»* и «Кракен» * (против членов организации в России возбуждены уголовные дела).

По словам Алехина, больницы города, по словам местных жителей, буквально забиты солдатами Вооруженных сил Украины и представителями теробороны.

«Буквально вчера я связывался с харьковчанами, которые говорят, что ранеными забиты все госпитали и другие медицинские учреждения. Это еще не Мариуполь, но они уже подумывают над тем, чтобы «спетлять», — рассказал эксперт.

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press
Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

По мнению военного специалиста, проблема также состоит в том, что в рядах теробороны много преступников, которых выпустили на свободу. Эти люди совершают грабежи и издеваются над местным населением.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

* против членов организации в России возбуждены уголовные дела

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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