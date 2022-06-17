Военной эксперт Алехин раскрыл тактику ВСУ в обороне Харькова

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, каким образом украинские вооруженные формирования держат оборону Харькова. По его словам, ситуацией в городе управляют члены батальона «Азов»* и «Кракен» * (против членов организации в России возбуждены уголовные дела).
По словам Алехина, больницы города, по словам местных жителей, буквально забиты солдатами Вооруженных сил Украины и представителями теробороны.
«Буквально вчера я связывался с харьковчанами, которые говорят, что ранеными забиты все госпитали и другие медицинские учреждения. Это еще не Мариуполь, но они уже подумывают над тем, чтобы «спетлять», — рассказал эксперт.
По мнению военного специалиста, проблема также состоит в том, что в рядах теробороны много преступников, которых выпустили на свободу. Эти люди совершают грабежи и издеваются над местным населением.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* против членов организации в России возбуждены уголовные дела
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела