Военнослужащий НМ ДНР: националисты используют режим тишины для передислокации в «Азовстали»

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Территория мариупольского комбината «Азовсталь» по-прежнему находится под контролем националистов из батальона «Азов»* (против некоторых участников в РФ возбуждены уголовные дела). По словам военнослужащего Народной милиции ДНР, режим тишины националисты используют в своих интересах.
В беседе с телеканалом «Звезда» источник рассказал, что днем «азовцы» пользуются перемирием, чтобы без угрозы обстрела сменить позиции.
«Ночью работает сварка, мы все это наблюдаем, записываем», — добавил военный.
Иногда националисты ведут минометный огонь, но число подобных провокаций сильно снизилось, поскольку у них почти не осталось боеприпасов. Также на территории завода работает как минимум один снайпер, постоянно меняющий позиции.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
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