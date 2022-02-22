Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ в Донбассе

Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле ВСУ в Донбассе Новости
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Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики погиб при обстреле населенного пункта Желобок со стороны ВСУ. Соответствующую информацию приводит представительство ЛНР в СЦКК.

Как отмечается, подразделения ВСУ открыли огонь по позициям защитников Донбасса днем во вторник, 22 февраля. Обстрел производился из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ впервые с 2018 года применили реактивную систему залпового огня «Град» по Донецку. 

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