Военнослужащие провели пешую тренировку парада Победы в Москве

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Ночью в Москве прошла пешая тренировка механиков-водителей и старших расчетов механизированной колонны техники. Они примут участие в параде к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил корреспондент РИА Новостей.
Военные наметили места построения техники и изучили маршруты на Тверской улице. Во время подготовительных мероприятий был закрыт проезд для автомобилей по некоторым территориям в центре столицы, пишет телеканал «360».
Минобороны России ранее сообщило, что ночные тренировки пройдут 28 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00 по московскому времени.
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