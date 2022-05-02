Военнослужащие НМ ЛНР обнаружили в Рубежном тела расстрелянных националистами мирных жителей

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Бойцы украинских националистических формирований в упор расстреливали мирных жителей города Рубежное в западной части Луганской Народной Республики, сообщил журналистам военнослужащий НМ ЛНР с позывным Ниндзя.
В комментарии для РИА Новости он отметил, что самые ярые националисты окопались в частном секторе за центральным рынком. Здесь же находились военные инструкторы из стран НАТО.
«Мирные жители, кому удавалось дойти на нашу территорию, рассказывали, что их просто выгоняли, а тех, кто не соглашался покинуть свой дом, просто расстреливали», — рассказал военный.
Позднее в городе нашли доказательства военных преступлений националистов. Здесь обнаружили тела гражданских, которые стали жертвами расправ.
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