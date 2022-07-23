Военнослужащие ВСУ уничтожили лабораторию санэпидслужбы при отступлении из Северодонецка, рассказал главный государственный санитарный врач ЛНР, главврач Луганской республиканской СЭС Дмитрий Докашенко, сообщает РИА Новости.
Докашенко отметил, что есть малая вероятность того, что в лаборатории могли выращивать вирусы. Он подчеркнул, что это учреждение занималось изучением ПЦР. По словам ученого, это были только исследования биологического материала от больных людей.
«На этой территории не было возможности такое количество исследований, циклов исследований и этапностей разместить. То есть это чистая ПЦР-лаборатория», — отметил эксперт.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.