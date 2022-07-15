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Военнослужащие России и ЛДНР взяли под контроль пути отхода ВСУ из Соледара и Северска

Военнослужащие России и ЛДНР взяли под контроль пути отхода ВСУ из Соледара и Северска
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российские военнослужащие и Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик контролируют почти все пути отхода украинских силовиков из Соледара и Северска. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По словам офицера, военнослужащие наблюдают за большинством трасс. Из-за рельефа местности у грунтовых дорог ВС РФ используют средства объективного контроля, пишет РИА Новости.

«Рельеф местности еще позволяет более-менее скрытно отходить, но говорить о безопасном отходе уже не стоит, потому что мы контролируем большую часть логистики в районе данного населенного пункта», — добавил Марочко.

Киевский режим решил поэтапно выводить войска из Северска. По словам первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова, на восточных районах города ведется зачистка от националистов.

ВСУ контроль Украина
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