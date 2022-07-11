Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли контроль над населенными пунктами Владимировка и Триполье в ДНР. Соответствующие сведения сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, бойцы ВС России и ЛДНР освободили указанные населенные пункты совместно с шестым отдельным казачьим полком. Филипоненко также отметил, что линия фронта продвинулась далеко вперед.
«Подразделения Народной милиции идут вперед, помогая освобождать территорию ДНР», — заявил представитель Народной милиции ЛНР.
Также сообщается, что военнослужащие освободили от украинских националистов курорт «Голубые озера» на севере ДНР. Отступающие в Славянск боевики уничтожают местную инфраструктуру в качестве мести.