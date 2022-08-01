Военнослужащие НМ ДНР захватили британский бронетранспортер Saxon в качестве трофея

Машина, ранее переданная украинской армии в качестве военной поддержки, практически не получила повреждений в ходе боевых действий. После небольшого ремонта она может послужить защитникам Донбасса или же будет изучена специалистами на предмет возможного использования тех или иных иностранных технологий.