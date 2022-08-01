Военнослужащие НМ ДНР захватили британский бронетранспортер Saxon в качестве трофея

Военнослужащие Народной милиции ДНР заполучили в качестве трофея бронетранспортер AT-105 Saxon британского производства.
Машина, ранее переданная украинской армии в качестве военной поддержки, практически не получила повреждений в ходе боевых действий. После небольшого ремонта она может послужить защитникам Донбасса или же будет изучена специалистами на предмет возможного использования тех или иных иностранных технологий.
AT-105 Saxon представляет собой машину с колесной формулой 4х4. Такие бронетранспортеры производили в Великобритании с середины 1970-х годов. С производства их сняли еще в 1995 году.